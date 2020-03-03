Antalyaspor’da kupada 2 eksik

"Yeni sezon ile ilgili plan yapıyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarıdaki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası’nda da sürdürüyor. Tamer Tuna'nın öğrencileri, yarı final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Antalyaspor, tarihinde 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, 1999-2000 sezonunda Bursaspor'u eleyerek finale yükselmişti. Finalde Galatasaray'a kupayı kaptıran Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda bir kez daha çıktığı yarı finalde Trabzonspor'a elenmişti. Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda yükseldiği yarı finalde Eskişehirspor'a elenerek kupaya veda etmişti.



Kırmızı-beyazlılar, 6 yıl aradan sonra yükseldiği yarı finalde, final hesaplarını yapıyor. Ligdeki performansını kupada da sürdüren Antalyaspor’da, cezalı Hakan Özmert ile sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk, görev alamayacak.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

4. turda Niğde Anadolu FK'yı kupanın dışına iten Antalyaspor, 5. turda Eyüpspor'u, son 16 turunda Göztepe'yi eledi. Kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek finalde ise Demir Grup Sivasspor’u saf dışı bırakmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.