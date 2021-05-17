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Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, "Kupanın bir ucunu tutup, 'aldım verdim' kazandıysan, arkanda böyle bir kadro, üstüne de yanında koca bir şehir varsa sırtın yere gelmez." dedi

Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması

Kulübün sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan, "Küçükken mahalle aralarında top oynarken 'aldım verdim' yapılırdı. Kupa yolculuğumuz bana onu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Her adımı seçeceği kişileri düşünerek attığını belirten Doğukan Sinik, şunları kaydetti:

"Ama sonu ne olacak diye de düşünürsün. Sonuna doğru baktın ki 'kazanacaksın' içini bir sevinç kaplar. Kazanmaya ilk orada başlarsın çünkü ayağa ilk bastığında kadroyu kafanda bitirmiş olursun. Sonra başlarsın takımı saymaya. İşte aynı 'aldım verdim'deki gibi bugün de aynı. Kupanın bir ucunu tutup, 'aldım verdim' kazandıysan, arkanda böyle bir kadro, üstüne de yanında koca bir şehir varsa sırtın yere gelmez."

HAKAN ÖZMERT DE KONUŞTU

Fraport TAV Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Hakan Özmert, karşılaşmada sonuç ne olursa olsun son düdüğe kadar pes etmeden mücadele edeceklerini belirtti.

Kulübün sosyal medya hesaplarında "Kaptandan bir adet mesajınız var" başlığıyla yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen 35 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'da mücadeleyi, kazanırken sevinmeyi, kaybederken dertlenmeyi, düşene omuz verip kaldıran büyükleri gördüğünü aktararak, bugüne kadar takım olarak şehrin sesine kulak verip birlikte üzülüp birlikte sevinmek için çalıştıklarını kaydetti.

Hakan Özmert, Antalyaspor'un 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda ikinci kez final oynayacağına işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

"Sonuç ne olursa olsun, son düdüğe kadar pes etmeyecek, 21 yıl sonra geldiğimiz yeri unutmayacak bir takım, tribünde de unutturmayacak bir şehir görüyorum. Bu, bize yeter ve artar bile çünkü biz Antalyasporuz."

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