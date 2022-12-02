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Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim için büyük şans

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor U-19 ve Azerbaycan U-17 takımlarında forma giyen Ege Bilsel (18), Azerbaycan'ın teklifini kabul ettiği için mutlu olduğunu ifade etti. Bilsel, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendileri için şans olduğunu, hedefinin ise Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

Antalyasporlu Ege Bilsel: Nuri Şahin bizim için büyük şans

Antalyaspor U-19 ve Azerbaycan U-17 takımlarında forma giyen Ege Bilsel, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. 18 yaşındaki genç yetenek, Türkiye'nin U-14 yaş kategorisinden sonra hiçbir kategoride davet almadığı için Azerbaycan U-17 Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul ettiğini kaydetti.


"HEDEFİM AVRUPA'YA GİTMEK"


U-19 takımında oynadığını ve çok yetenekli oyuncu grubuna sahip olduklarını kaydeden Ege Bilsel, çok başarılı bir takım olduklarını söyledi. Bilsel, "Süper Lig'de forma giymek ve daha çok süre almak istiyorum. Ligde adımdan söz ettirdikten sonra Avrupa'ya gitmek, Fransa Ligi'nde ve PSG'de oynamayı çok istiyorum" dedi.


"AZERBAYCAN TAKİP EDİP İLETİŞİME GEÇTİ"


Azerbaycan U-17 takımından gelen milli takım davetini kabul ettiğini belirten Ege Bilsel, "Azerbaycan'dan gelen teklifi kabul etmem, U-14 yaş kategorisinden itibaren milli takımdan davet gelmemesi sonucu oldu. Hem oyun hem de istatiksel olarak hak ettiğimi düşünüyordum. Azerbaycan da beni takip edip kulübüme yazı yolladı. Sonrasında benimle iletişime geçtiler. Biz de prosedürleri sorduk. Sonrasında gelen teklifi kabul ettim. En büyük hedeflerimden biri de Türkiye A Milli Takım formasını giyebilmek. Ülkemi gururlandırmak ve temsil etmek" diye konuştu.


"AZERBAYCAN'A GİTTİĞİM İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM"


Türkiye Milli Takım kategorilerinde çağrılmadığı için Azerbaycan'dan gelen teklifi kabul ettiğine dikkat çeken Ege Bilsel, "Davet gelmediği için kardeş ülke Azerbaycan'da oynayayım dedim. Azerbaycan U-17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacaktı. Grupta da İspanya, Belçika ve Lüksemburg vardı. Güzel bir vitrin, orada İspanya, Belçika ülkelerinin scoutları beni izleyecekti. Orada diğer ülkelerin scoutları da vardı. Kendimi orada daha iyi göstereceğimi düşünerek böyle bir karar aldım. Azerbaycan'a gittiğim için de çok mutluyum. İyi ki de gitmişim. İki devlet bir millet kavramını orada çok iyi gördüm. Çok sıcak ve cana yakın karşılandım. Birbirimizi anlamakta da hiç sıkıntı çekmedik. Türk olduğum için beni daha çok sevdiklerini hissettim. Orada oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.


"HEPSİNİ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM"


Azerbaycan'daki milli takım arkadaşlarını çok sevdiğini, zaman zaman da Türkiye'ye davet ettiğine vurgu yapan Bilsel, "Hepsinin yeri bende çok ayrı. Onları Türkiye'nin en güzel şehri Antalya'ya davet ediyorum. Buranın güzelliğinden bahsediyorum" dedi.


Sezon öncesi karar verilen ve 4'üncü hafta maçlarından sonra iptal edilen Rezerv Lig'in kendilerini şaşırttığını söyleyen Bilsel, "İlk hafta oynayacağımız Galatasaray maçında A takımda oynayan oyuncuların olması bizi şaşırttı. Ancak bu bize tecrübe sağlamıştı. Süper Lig'de oynuyor gibi hissediyorduk ancak zamanlaması yanlış oldu" diye konuştu.


"NEYMAR'I ÖRNEK ALIYORUM"


Avrupa'da çok iyi bir futbolcu olmak istediğini kaydeden Bilsel, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Çok büyük bir futbolcu olmak ve büyük takımlarda oynamak istiyorum. Küçüklüğümden bu yana da Brezilyalı Neymar'ı örnek alıyorum. Onun saç stili, oynayışı olsun hep kendisini takip ediyorum. Kylian Mbappe'yi de örnek alıyorum."


Kulüpte Doğukan Sinik örneği olduğunu söyleyen Bilsel, "Doğukan Sinik ağabeyim de altyapıdan yetişti ve A takıma çıkarak kendisini ispatlayıp İngiltere'ye gitti. Benim de hayalim Doğukan ağabeyim gibi ilerlemek" dedi.


"NURİ HOCA BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"


Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendileri için bir şans olduğuna dikkat çeken Ege Bilsel, "Nuri hoca bizim için çok büyük bir değer. Kupa ve hazırlık maçlarında bana şans verdi. Kendisiyle çalışmak çok büyük gurur ve çok mütevazı birisi. Çok büyük takım ve oyuncularla oynamasına rağmen hiç egosu yok. Bizim yanımıza gelip selam veriyor. 'Bir sıkıntınız var mı' diye hep soruyor. Kramponum yırtılmıştı antrenmanda. Nuri Hoca da bunu duyunca beni odasına çağırdı. Odaya gittiğimde Nuri Hoca koli koli krampon vermişti. Bunu hiç unutamıyorum. Ben kendime 2 adet aldıktan sonra 'Diğerlerini de maddi durumu olmayan arkadaşlarına ver' demişti. Diğer arkadaşlarım da Nuri Hoca'ya çok teşekkür etti" ifadelerini kullandı.


EGE BİLSEL KARİYERİ


Ege Bilsel, 2019-2020 sezonunda A takımla çalışmalara başlarken, o sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Antalyaspor formasıyla yeşil zemine ayak bastı. 2004 doğumlu genç oyuncu zaman zaman A takımla çalışmalara katılırken, Antalyaspor U-19 takımıyla toplamda 44 maça çıkma başarısı yakaladı. 2 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında da şans bulan Bilsel, bu sezon uygulanan ancak 4'üncü haftada iptal edilen Rezerv Lig'de de 4 maça çıkıp 1 gol kaydetme başarısını yakaladı.

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