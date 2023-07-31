Ante Rebic: Beşiktaş’a şampiyonluk için geldim

Beşiktaş, Milan forması giyen Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Rebic imzanın ardından Beşiktaş YouTube hesabına özel açıklamalarda bulundu.

Rebic’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Kendimi iyi hissediyorum. Böyle büyük bir kulüpte olduğum için mutlu ve onurluyum. Takım arkadaşlarım ve hocamla buluşmak için, çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.

7 yaşında futbol oynamaya başladım. Futbol oynamayı çok sevdim ve profesyonel bir futbolcu oldum. Okul çağındayken en yakın arkadaşım bir gün beni futbol oynamaya davet etti. Vinjani kulübünde antrenmanlara başladım ve futbol oynamayı sevince devamı geldi.

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Sahada tamamen oyuna konsantre olduğumu söyleyebilirim. Saha dışında da gayet normal biriyim.

Pozisyonum sol açık ama aynı zamanda yardımcı forvet olarak oynayabilirim. Bu pozisyonlarda kendimi rahat hissediyorum. Benim için gol atmak daha güzel. Beşiktaş’a şampiyonluk için geldim. Ayrıca gol atmak ve asist yapmak için de.

7 numaralı forma boştaydı. 5 ve beğendiğim bir başka forma numarası daha vardı. 7 numarayı daha çok sevdim ve o yüzden bunu seçtim.

Kulüpteki ilk Hırvat ofansif oyuncu olduğum için mutluyum. Elbette daha iyisini yapmak için çalışacağım.

Beşiktaşlılar benden önümüzdeki her maçı kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı bekleyebilirler. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve sizleri stadyumda göreceğim için çok heyecanlıyım.”