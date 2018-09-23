Anthony Joshua, Alexander Povetkin'i 7. raundda nakavt ederek kariyerindeki 22. galibiyetini elde etti. Bu 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan Joshua ayrıca WBA-WBO-IBF ve IBO dünya şampiyonluk kemerlerini de korudu. Bir zamanlar hapishaneye bile girmiş olan Joshua, 22 maçta 22 galibiyet ve 21 nakavtla boks dünyasının zirvesinde bulunuyor!