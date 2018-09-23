Anthony Joshua, Alexander Povetkin'i 7. raundda nakavt ederek kariyerindeki 22. galibiyetini elde etti. Bu 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan Joshua ayrıca WBA-WBO-IBF ve IBO dünya şampiyonluk kemerlerini de korudu. Bir zamanlar hapishaneye bile girmiş olan Joshua, 22 maçta 22 galibiyet ve 21 nakavtla boks dünyasının zirvesinde bulunuyor!
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Boks dünyasında yılın en önemli maçlarından olan Anthony Joshua – Alexander Povetkin karşılaşması gece yapıldı. Londra'daki Wembley Stadyumu'nun ev sahiğliği yaptığı ağır sıkletteki dev karşılaşmayı Anthony Joshua kazandı!
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Kariyerinde çıktığı 21 maçın 20'sini nakavtla kazanan namağlup boksör Joshua, Alexander Povetkin karşısında da zafere 7. raundda nakavtla ulaşarak tekrarlanması güç bir istatistiği yakaladı. Joshua ayrıca WBA-WBO-IBF ve IBO Dünya şampiyonluk kemerlerini de korudu.
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Povetkin ise kariyerinin 36. maçında 2. mağlubiyetini aldı ve şampiyonluk kemerini alamadı. Povetkin diğer mağlubiyetini Klitschko'dan almıştı.
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18 yaşındayken sokak kavgaları ve benzer bir dizi suçla Reading Hapishanesi'ne düştü. 2 hafta boyunca tutuksuz yargılandı.
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Anthony Joshua, bu galibiyetle birlikte 20 milyon sterlin kazandı! İşte Joshua'nın hapishaneden dünyanın zirvesine uzanan hikayesi...
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10 yılla yargılanan Joshua, daha sonra 1 yıl ev hapsi ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası alarak kurtuldu.
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Başarılı boksör o günleri "Hapishanede çok sayıda geri zekalı vardı. Bu adamları görünce neyin içine düştüğünüzü anlıyorsunuz." diye özetledi.
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Elektronik kelepçeli günlerinde kendini boksa verdi. Saat 8'de evde olma zorunluluğu vardı. Bu dönemde disiplin de kazandı.
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15 yaşında boks salonlarına gitmeye başlayan Joshua'nın ilgisini bokstan ziyade vücut geliştirme çekti. Ancak hapis cezasından sonra bile mental olarak tam anlamıyla profesyonel değildi.
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2011 yılında arabasıyla hız sınırını aştığı için çevrildiğinde çantasında uyuşturucu bulundu.
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Federasyon tarafından boks yapmaktan men edildi. 12 aylık kamu hizmeti ve 100 saatlik yevmiyesiz çalışma zorunluluğu cezası aldı.
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Doğduğu şehir olan Watford'a yerleştiğinde İngiltere Boks Federasyonu'ndan gelen teklifle boksa geri döndü.
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2011'de Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak çıkışına başladı.
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Aynı yıl Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da 2. oldu.
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2012 Londra Olimpiyatları'nda ise altın madalyasına ulaştı.
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Excel South Arena'da yapılan boks müsabakalarında, erkekler 91 kilo finalinde 2011 dünya ikincisi Büyük Britanya'dan Anthony Joshua, son olimpiyat ile 2007 ve 2009 dünya şampiyonu İtalyan Roberto Cammarelle'i 18-18 biten maçta hakem kararıyla yenerek, olimpiyat altınına uzandı.
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Bu turnuva sonrasında ünlü çalıştırıcı Eddie Hearn ile yolları kesişti. Hearn o günleri şöyle anlatıyor:
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"Çalıştırdığım Carl Froch ile birlikteydik. Salonda bugün bile hatırladığım bir gürültü vardı. Sesin geldiği yöne baktığımda kocaman bir kum torbasının delicesine sallandığını gördüm, zincirleri sanki yerinden çıkacak gibiydi. Biraz yana çekilerek baktığımda torbanın arkasında Anthony'i gördüm."
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Yıllar 2013'e geldiğinde Joshua profesyonelliğe adım attı. İlk maçında İtalyan Emanuele Leo karşısına çıktı. Rakibini daha ilk raundda nakavtla devirmeyi başardı!
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Joshua o yıl Paul Butlin, Hrvoje Kisicek ile karşılaştı ve rakiplerini 2. raundda nakavtla yendi!
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2014'e geldiğinde ise şubat ve mart aylarında Dorian Darch'ı 2. raundda, Hector AvilaYı ilk raundda devirerek serisini 5-0'a getirdi.
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Mayısın sonunda vatandaşı Matt Legg'i ilk raundda haziranda Matt Skelton'u 2. raundda devirdi.
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Joshua'nın önlenemez yükselişi sürdü. Takvim yaprakları 2015'e geldiğinde ilk kez bir rakibi onun karşısında 3 raunddan fazla süre ringde kalmayı başardı.
2016'da Tyson Fury'den boşana IBF kemerini Charles Martin'i 2. raundda devirerek kazandı. Bu kemerle Joshua, idolü olan Muhammed Ali'den 1 yaş daha önce dünya şampiyonu oldu!
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2016 yılında GQ dergisi tarafından 2016 yılının spor adamı seçildi.
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Dominic Breazeale ve Eric Molina'yı da devirerek IBF kemerini elinde bulundurdu.
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Takvimler 2017'yi gösterdiğinde serisi 18'e 0'dı! Bu kez karşısında 41 yaşındaki efsanevi Ukraynalı Wladimir Klitschko vardı.
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Wembley'deki mücadelede rakibini 11. raundda nakavt etmeyi başardı.
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Joshua bu galibiyetle hem IBF unvanını korudu hem de WBA ile IBO ağır sıklet unvanlarının yeni sahibi oldu.
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Antrenörü Eddie Hearn onu "İyi olmaya çalışan kötü çocuk." sözleriyle özetliyor.
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"Joshua'nın kötü çocuk da olması lazım. Özellikle de ringde olmak sitediği anlarda. Ancak boks onun hayatını kurtardı. Bu çok net."
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"Ben ona disiplin verdim. Bu devasa fizik ve tutkuyla savaşması için odaklanmasına yardımcı oldum."
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Joshua sabaha karşı oynanan mücadelede Fransız Carlos Takam'ı 10. raundda hakem kararıyla nakavt ederek serisin 20-0'a getirdi.
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Bunun yanında unvanlarını korumayı başardı. 28 yaşında 1,98 metre boyundaki Joshua, boksun geleceği olarak gösteriliyor.
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28 yaşında şimdiden efsaneleşen boksörün servetinin 42 milyon sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor.
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Joshua ayrıca kendine özel yapılmış Range Rover SVAutobiography Dynamic otomobiline sahip.
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İngiliz The Sun gazetesi, Land Rover tasarımcı teknisyenlerinin araç üzerinde özel olarak çalışarak, aracı Joshua için özelleştirdiklerini yazdı.
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Otomobilde kapı kollarından koltuklara, otomobilin kaplamalarına kadar pek çok yer Joshua’nın imzasıyla donatılmış.
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Boksörün özel isteklerine göre tasarlanan SVO Design Pack adı verilen bu versiyonu şimdilik sadece Anthony Joshua kullanıyor.
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28 yaşındaki İngiliz boksör, “Range Rover SVAutobiography Dynamic, lüksün ve performansın zirvesi, SVO takımıyla otomobili kendi zevkime göre özelleştirmek için ortak bir çalışma yapmış olmaktan çok memnunum” dedi.
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“Bu Range Rover’ı özelleştirmek için harika bir deneyim yaşadım” diyen Joshua, “Tasarım detaylarının seviyesi inanılmaz. Boks eldivenlerimdeki amblemin kapı kollarına, bagaja işlenmesi mükemmel” şeklinde konuştu.
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Boksörün Range Rover’ı dünyada ilk SVO Design Pack modeli olma özelliği taşıyor.
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Jaguar Land Rover SVO Özel Projeler Yöneticisi David Fairbairn, cipin, boksörün isteklerine tam olarak uyularak yapıldığını söyledi.
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