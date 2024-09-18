Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Antibiyotik direncine bağlı ölümlerin oranı 2050'ye kadar yüzde 70 artabilir | Sağlık Haberleri

        Antibiyotik direncine bağlı ölümlerin oranı 2050'ye kadar yüzde 70 artabilir

        Bilim insanları, antibiyotik direncine (AMR) bağlı enfeksiyonlardan ölüm oranında günümüzden 2050'ye kadarki süreçte yüzde 70'lere yakın artış yaşanabileceği öngörüsünde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkutan antibiyotik direnci açıklaması: Ölüm oranı yüzde 70 artabilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sonuçları The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2050'e kadarki süreçte AMR'ye bağlı ölüm sayısı 39 milyonu bulabilecek.

        Dünyanın dört bir yanından 204 ayrı ülkede yaklaşık 520 milyonu aşkın verinin değerlendirildiği araştırmada, 1990-2021 yılları arasında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin yıllık 1 milyon civarında olduğu tespit edildi.

        İleri yaştaki hastaların daha yüksek risk kategorisinde bulunduklarına işaret eden uzmanlar, söz konusu dönemde 5 yaş altı çocuklarda AMR oranında düşüş görülürken, 70 yaş üstü bireylerde yüzde 80'lık bir artış saptandığını kaydetti.

        Araştırmada, son dönemde AMR'ye bağlı ölümlerin artarak devam ettiği vurgulanırken, gelecek çeyrek yüzyılda buna bağlı ölüm oranında yüzde 70 civarında bir artış olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

        REKLAM

        "BU BÜYÜK VE KALICI BİR PROBLEM"

        Washington Üniversitesinden başaraştırmacı Christopher J. L. Murray, antibiyotik direncinin, bakteriyel kaynaklı hastalıkların tedavisinde önemli bir sorun olduğunu kaydederek, "Bu büyük ve kalıcı bir problem" ifadesini kullandı.

        Araştırmacılardan Los Angeles'taki California Üniversitesinden Kevin Ikuta da sonuçların, 2050'ye varıldığında dünya genelinde her dakikada 3 kişinin AMR'ye bağlı enfeksiyonlardan ölebileceğini gösterdiğini söyledi.

        Ikuta, gelecek çeyrek asırda AMR'ye bağlı olarak meydana gelecek ölümlerin çoğunun Güney Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Şaşırtıcı şekilde, antibiyotiklerin aşırı veya bilinçsizce kullanıldığını görüyoruz, bu da bakterilerin zaman geçtikçe daha dirençli hale gelmesi için daha fazla baskı oluşturuyor" dedi.

        Araştırmacılar, söz konusu veriler ışığında, ilaçların aşırı kullanılmasının önlenmesi ve antibiyotiklere erişimin daha dikkatli şekilde yönetilmesi gerektiği çağırısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı