Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Antibiyotik niyetine içiliyor: Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?

        Antibiyotik niyetine içiliyor: Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?

        Sonbahar aylarına giriş yaparken grip ve nezle gibi hastalıkların görülme oranı sıklaştı. Hastalık dönemlerinde adeta antibiyotik görevi gören şifalı çorbalar, bağışıklığı yükselterek hızlı iyileşmeyi sağlıyor. Peki hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor ve faydaları neler? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 10:29 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YAYLA (YOĞURT) ÇORBASI

        Yayla çorbasının içerisinde bulunan yoğurt, fosfor ve kalsiyum açısından oldukça yüksektir. İyi kolesterolü yükselten yayla çorbası kötü kolesterolünde düşmesine yardımcı olur.

        Yayla çorbasının içerisindeki konjüge linoleik asit, yağsız vücut kütlesini artırarak yağ kütlesinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca yayla çorbasının içerisindeki yoğurt probiyotik görevi görerek ishale iyi gelir.

        2

        TARHANA ÇORBASI

        İçerisinde yoğurt, domates, sarımsak ve çeşitli baharatlar bulunan tarhana çorbası mineral ve vitamin bakımından zengindir. Besleyici çorbalardan birisi olan tarhana, bağışıklığı güçlendirir ve soğuk algınlığı nezle ve grip gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini düşürür.

        İçerisindeki yoğurt ve bitkiler sindirimi kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketmek ise metabolizma yavaşlığına karşı iyi gelir.

        Yüksek seviyedeki tansiyonun dengelemesini sağlar ve kötü kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına karşı iyi gelir. Tarhana çorbası ayrıca içerisindeki mineraller sayesinde gelişim çağındaki çocukların kemik yapısını güçlendirir.

        3

        İŞKEMBE ÇORBASI

        İşkembe çorbasının içerisinde bol miktarda kolajen vardır ve kolajen sayesinde hasarlı dokular kısa süre içinde iyileşme gösterir. İçerisinde bulunan antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerin hareketlerini kısıtlar.

        İşkembe çorbasında kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir ve B12 gibi birçok vitamin bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan işkembe virüslere ve bakterilere karşı koruyucu özellik sağlar.

        Ayrıca güçlü bir protein kaynağı olduğu için kas kütlesini korur ve kas oranının artırılamasında etkilidir.

        4

        KELLE PAÇA ÇORBASI

        Kelle paça çorbasının içerisinde yüksek oranda antioksidan madde vardır. Bu nedenle uzmanlar tarafından sıklıkla önerilir. Düzenli olarak kelle paça çorbası içmek, virüs ve enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağlar.

        Ateşin düşmesine yardımcı olurken, boğaz ve baş ağrısına da iyi gelir. Soğuk algınlığı ve gribe karşı son derece koruyucu olan kelle paça çorbası içerisinde kolajen, magnezyum ve kalsiyum bulunur.

        Kemik gelişimine iyi gelir ve kolajen bağ yapısını destekler.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek