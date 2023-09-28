Antibiyotik niyetine içiliyor: Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?

Antibiyotik niyetine içiliyor: Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?

Yayla çorbasının içerisindeki konjüge linoleik asit, yağsız vücut kütlesini artırarak yağ kütlesinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca yayla çorbasının içerisindeki yoğurt probiyotik görevi görerek ishale iyi gelir.

Yayla çorbasının içerisinde bulunan yoğurt, fosfor ve kalsiyum açısından oldukça yüksektir. İyi kolesterolü yükselten yayla çorbası kötü kolesterolünde düşmesine yardımcı olur.

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TARHANA ÇORBASI

İçerisinde yoğurt, domates, sarımsak ve çeşitli baharatlar bulunan tarhana çorbası mineral ve vitamin bakımından zengindir. Besleyici çorbalardan birisi olan tarhana, bağışıklığı güçlendirir ve soğuk algınlığı nezle ve grip gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini düşürür.

İçerisindeki yoğurt ve bitkiler sindirimi kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketmek ise metabolizma yavaşlığına karşı iyi gelir.

Yüksek seviyedeki tansiyonun dengelemesini sağlar ve kötü kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına karşı iyi gelir. Tarhana çorbası ayrıca içerisindeki mineraller sayesinde gelişim çağındaki çocukların kemik yapısını güçlendirir.