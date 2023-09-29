Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Antibiyotik niyetine içilmeli: Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor?

        Antibiyotik niyetine içiliyor: Hangi çorba hangi hastalığa iyi gelir?

        Sonbahar aylarına giriş yaparken grip ve nezle gibi hastalıkların görülme oranı sıklaştı. Hastalık dönemlerinde adeta antibiyotik görevi gören şifalı çorbalar, bağışıklığı yükselterek hızlı iyileşmeyi sağlıyor. Peki hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor ve faydaları neler? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YAYLA (YOĞURT) ÇORBASI

        Yayla çorbasının içerisinde bulunan yoğurt, fosfor ve kalsiyum açısından oldukça yüksektir. İyi kolesterolü yükselten yayla çorbası kötü kolesterolünde düşmesine yardımcı olur.

        Yayla çorbasının içerisindeki konjüge linoleik asit, yağsız vücut kütlesini artırarak yağ kütlesinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca yayla çorbasının içerisindeki yoğurt probiyotik görevi görerek ishale iyi gelir.

        2

        TARHANA ÇORBASI

        İçerisinde yoğurt, domates, sarımsak ve çeşitli baharatlar bulunan tarhana çorbası mineral ve vitamin bakımından zengindir. Besleyici çorbalardan birisi olan tarhana, bağışıklığı güçlendirir ve soğuk algınlığı nezle ve grip gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini düşürür.

        İçerisindeki yoğurt ve bitkiler sindirimi kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketmek ise metabolizma yavaşlığına karşı iyi gelir.

        Yüksek seviyedeki tansiyonun dengelemesini sağlar ve kötü kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına karşı iyi gelir. Tarhana çorbası ayrıca içerisindeki mineraller sayesinde gelişim çağındaki çocukların kemik yapısını güçlendirir.

        3

        İŞKEMBE ÇORBASI

        İşkembe çorbasının içerisinde bol miktarda kolajen vardır ve kolajen sayesinde hasarlı dokular kısa süre içinde iyileşme gösterir. İçerisinde bulunan antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerin hareketlerini kısıtlar.

        İşkembe çorbasında kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir ve B12 gibi birçok vitamin bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan işkembe virüslere ve bakterilere karşı koruyucu özellik sağlar.

        Ayrıca güçlü bir protein kaynağı olduğu için kas kütlesini korur ve kas oranının artırılamasında etkilidir.

        4

        KELLE PAÇA ÇORBASI

        Kelle paça çorbasının içerisinde yüksek oranda antioksidan madde vardır. Bu nedenle uzmanlar tarafından sıklıkla önerilir. Düzenli olarak kelle paça çorbası içmek, virüs ve enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağlar.

        Ateşin düşmesine yardımcı olurken, boğaz ve baş ağrısına da iyi gelir. Soğuk algınlığı ve gribe karşı son derece koruyucu olan kelle paça çorbası içerisinde kolajen, magnezyum ve kalsiyum bulunur.

        Kemik gelişimine iyi gelir ve kolajen bağ yapısını destekler.

        Probiyotik neden düzenli tüketilmeli?
        Probiyotik neden düzenli tüketilmeli?
        Aynı emojilerden sıkıldıysanız bir de bunu deneyin!
        Aynı emojilerden sıkıldıysanız bir de bunu deneyin!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı