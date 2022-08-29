Kazılarda bulunmuştu... Yapboz gibi birleştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Antik heykel parçacıkları, yapboz gibi birleştiriliyor

Antalya'da Myra ve Andriake kazılarının bu yılki bölümünde, 2020-2021 yıllarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan heykel parçacıkları bir araya getiriliyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Yaptığımız bu çalışma, ofiste kazı yapmak gibi. Binlerce parça, büyük bir antik yapboz gibi tamamlanıyor" dedi

Antik heykel parçacıkları, yapboz gibi birleştiriliyor
Kazılarda bulunmuştu... Yapboz gibi birleştiriliyor
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Demre ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında, Myra ve Andriake antik kentlerinde, 2020-2021 yıllarında Roma Tiyatrosu Orkestrası'nda yapılan kazılarda 70 'terrakota' (toprak heykelcik), gün yüzüne çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre heykelciklerin bir arada, bu kadar sayıda bulunması, arkeoloji dünyasında büyük ses getirdi. Sağlam 70 toprak heykelciğin yanı sıra binlerce heykelcik parçası, kadın ve erkek başları bulundu.

BU YIL SAHADA KAZI YOK

Myra ve Andriake kazılarının bu yılki bölümünde ise sahada kazı yapılmıyor. Bulunan antik heykelcik parçaları, kazı ekibi tarafından temizlenip, türüne göre ayrıldı. Her parça, kırılmalarını önlemek için pamukların içine konuldu.

Binlerce küçük parça, kazı laboratuvarında titiz çalışma ile bir araya getiriliyor. Antik parçaların birleştirilmesiyle toprak heykelcikler, ortaya çıkarılıyor. Bu parçacıklar içinde 125 baş bulunması, Roma Tiyatrosu Orkestrası'nda çok zengin heykelcik koleksiyonunun göstergesi olarak nitelendiriliyor. Yapılan birleştirme çalışmaları sonunda yeni antik heykelcikler ortaya çıkarıldı.

Antik heykel parçacıkları konusu üzerine doktora yapan kazı ekibinden Sema Talu, "Myra ve Andriake kazılarında tiyatronun orkestrasında ortaya çıkan binlerce parça birleştirildiğinde, çok büyük ve önemli bulgulara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle terrakota heykel çalışmaları için elimizdeki örnekler, çeşitli açılardan büyük önem taşıyor" dedi.

"BÜYÜK BİR ANTİK YAPBOZ GİBİ"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Yaptığımız bu çalışma, ofiste kazı yapmak gibi. Binlerce parça, büyük bir antik yapboz gibi tamamlanıyor. Parçaları aranıyor. Her gün başka bir parça, başka bir bir heykel vücudun bir yerine daha kavuşuyor. İlk defa kazıda değil ama ofiste yaptığımız çalışmalardan envanterik eser elde ediyoruz. Şimdi o zengin koleksiyon daha da zenginleşiyor. Bu yıl epey bir parça olacak fakat öncesinde olmayan tiplerden de yeni örnekler bularak daha da bir çeşitlilik yakaladık. Amaç buradaki yapbozdan, parçalardan sağlam heykelcikler ortaya çıkarmak" diye konuştu.

Bu yıl atölyede parçaları birleştirerek, heykellerin neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Çevik, "Gövdesi olmayan, bilmediğimiz ya yok olmuş ya da minicik parçalar olduğu için tamamlayamadığımız ya da asla bulamayacağımız şeyler de var. Her baş bir heykel sayılacağına göre, bu büyük bir zenginlikten iz veriyor. Bu yılki çalışmamız depoda başları tamamlayarak, yeni heykeller bulma, o heykelleri oluşturma çabası" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

On Numara ne zaman, saat kaçta çekilecek? 19 Ağustos 2022 On numara büyük ikramiye ne kadar?
YAŞAM On Numara ne zaman, saat kaçta çekilecek?
MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısından görüntüler!
YAŞAM Kırmızı halıdan böyle geçtiler
Çılgın Sayısal Loto ne zaman ve saat kaçta çekiliyor? 29 Ağustos 2022 Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto sorgulama ekranı
YAŞAM Sayısal Loto'da büyük ikramiye...
Smyrna Tiyatrosu'ndaki kazıda bulunan heykel başı koruma altında
YAŞAM İzmir'de bulunmuştu... Dişlerin sırrı belli oldu
Kastamonu'nun saklı güzelliği: Ilıca Şelalesi
YAŞAM İşte Kastamonu'nun saklı güzelliği
Günlük burç yorumları! (29 Ağustos 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
AÇIKLANDI! Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası: 28 Ağustos 2022 Süper Loto çekilişi sonucu bugün
YAŞAM Süper Loto sonuçları...
28 Ağustos 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı | Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası
YAŞAM Şans Topu'nda heyecan sona erdi!
Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı - Güncel haberler
YAŞAM Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı
Asi Nehri'nde ara ara görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehrin tamamını kapladı
YAŞAM Asi Nehri'ni istila ettiler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.