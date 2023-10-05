Antik Mısır'da kadınlar hamile olduğunu bu ilginç yöntemle anlıyordu! Bilim yüzde 70 doğru diyor
Eski Mısır'da kadınlar, hamile olup olmadıklarını anlamak için ilginç bir yönteme başvuruyordu. Bilim insanlarına göre bir papirüste ortaya çıkan bu hamilelik testi, yüzde 70 oranında doğru sonuç veriyordu.
Antik Mısır, sırlarla dolu bir yer. Binlerce yıl önce yaşayan bir medeniyet olmasına rağmen modern çağda yaşayan bizleri şaşırtmaya devam ediyor. 3 bin 500 yıl önce Mısırlı kadınlar hamile olup olmadığını öğrenmek için ilginç bir yöntem kullanıyordu.
Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'ndeki Papirüs Carlsberg Koleksiyonu'nda yer alan bazı yayınlanmamış eski Mısır tıp metinleri bu antik yönteme ışık tutuyor.
Buna göre; bir kadının hamile olup olmadığını anlaması için tek yapması gereken, biri arpa, diğeri buğday dolu iki farklı torbaya idrarını yapması gerekiyordu.
Eğer, iki torbadaki tahıllar filizlendiyse, kadın kesinlikle hamileydi ve buna göre planlamaya başlayabilirdi. Sadece bu da değil; çocuğun cinsiyetini öğrenmek için de bir yöntemleri vardı!
Bebeğin cinsiyetini anlamak için kadının sadece bekleyip tahıllardan hangisinin önce filizlendiğini görmesi gerekiyordu. Eğer arpa daha hızlı filizlenseydi bebek erkek demekti; eğer buğday önce filizlenseydi bu da kız bebeğin habercisiydi.
Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre, 1963 yılında yapılan bir araştırma, hamileliği belirlemeye yönelik bu yöntemin yaklaşık yüzde 70 oranında doğru olduğunu ortaya çıkardı.
Bilim insanları, hamile bir kadının idrarındaki yüksek östrojen seviyelerinin tohum büyümesini teşvik etmiş olabileceğini düşünüyor.
Ancak bebeğin cinsiyetinin tahmin edilmesi konusundaki yöntemleri kesinlikle yanlıştı. Yine de günümüzden binlerce yıl önce yaşamış bir medeniyetin, doğruluk seviyesi bu kadar yüksek olan bir hamilelik testi kullanması oldukça etkileyici.
Kaynak: How To Stuff Works