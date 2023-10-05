Haberler Dünya Antik Mısır'da kadınlar hamile olduğunu bu ilginç yöntemle anlıyordu! Bilim yüzde 70 doğru diyor

Antik Mısır'da kadınlar hamile olduğunu bu ilginç yöntemle anlıyordu! Bilim yüzde 70 doğru diyor Eski Mısır'da kadınlar, hamile olup olmadıklarını anlamak için ilginç bir yönteme başvuruyordu. Bilim insanlarına göre bir papirüste ortaya çıkan bu hamilelik testi, yüzde 70 oranında doğru sonuç veriyordu. Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:20 facebook

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Antik Mısır, sırlarla dolu bir yer. Binlerce yıl önce yaşayan bir medeniyet olmasına rağmen modern çağda yaşayan bizleri şaşırtmaya devam ediyor. 3 bin 500 yıl önce Mısırlı kadınlar hamile olup olmadığını öğrenmek için ilginç bir yöntem kullanıyordu.

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Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'ndeki Papirüs Carlsberg Koleksiyonu'nda yer alan bazı yayınlanmamış eski Mısır tıp metinleri bu antik yönteme ışık tutuyor. Buna göre; bir kadının hamile olup olmadığını anlaması için tek yapması gereken, biri arpa, diğeri buğday dolu iki farklı torbaya idrarını yapması gerekiyordu.