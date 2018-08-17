Binlerce yıllık gizem çözüldü! Antik Mısır'da ölenlerin nasıl mumyalandığı sır olmaktan çıktı. İtalyan bilim insanları Torino'daki Mısır Müzesi'nde bulunan 5 bin yıllık mumyayı inceledi.

Habertürk'ün haberine göre mumyalama işleminin püf noktasının kullanılan balsam formülü olduğunu ortaya koydu. Arkeolojik bilim dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre balsamın özünde bir bitki yağı kullanılıyor.

Bu yağın susam yağı olduğu düşünülüyor. Balsam ayrıca muhtemelen hasırotu düşünülen bir bitki, akasya olabilecek bir bitki ve kökten elde edilmiş zamk ve kozalaklı bir ağaçtan alındığı zannedilen bir tür reçineden oluşmakta.

Peki bu mumyalama işleminin sırrının çözülmesi neden önemli? Araştırma ekibinin üyesi İngiliz arkeolog Stephen Buckley, aynı formülün neredeyse 2 bin yıl sonra firavunları mumyalamak için kullanıldığını hatırlattı.

Bu durumun MÖ 3 bin 100 yılında, dünyanın ilk ulus devletini kurmadan önce de Mısır genelinde ortak bir kimlik olduğunu ekledi.

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