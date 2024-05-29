Antik Mısır uygarlığındaki kanser tedavisi çabalarına 4 bin yıllık kafatası ışık tutabilir

İspanya'daki Santiago de Compostela Üniversitesinden paleopatolog Edgard Camaros ve meslektaşları, Antik Mısır uygarlığının kanser ile ilişkisini anlamak için kanserli dokuya sahip 4 bin yıllık kafatası üzerinde incelemeler yaptı.

Araştırmacılar, kanserin kemiğe nasıl yayıldığını ve Antik Mısırlı doktorların hastalığa nasıl müdahale ettiğini ortaya çıkarmak amacıyla yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu mikroskopi cihazları ve farklı radyolojik yöntemler kullandı.

Bilim insanları, 30 ila 35 yaşlarında bir erkeğe ait kafatasında yaptıkları incelemeler sonucunda, kemikte bulunan lezyonu çevreleyen bazı cerrahi kesik izleri keşfetti.