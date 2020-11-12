Antik Yunan'da fantastik bir yolculuk

Stella Tarakson, 'Cesur Cem ve Beceriksiz Kahramanlar' serisinin yeni kitabı 'Arakne'nin Altın Eldiveni' ile küçük okuyucuları, Antik Yunan'ın eşsiz dünyasına uzanan fantastik ve eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. The Çocuk Yayınları'ndan yayımlanan kitap, taşa dönüşen insanlara yeniden yardım etmek için Antik Yunan'ın yolunu tutan cesur çocuk 'Cem'in fantastik macerasını eğlenceli bir kurguyla anlatıyor. Çocukları mitolojik kahramanlarla tanıştıran kitap, içerisinde yer alan siyah - beyaz çizimlerle de onların hayal dünyasına yön veriyor.

'Cesur Cem ve Beceriksiz Kahramanlar' serisinin ilk kitabı 'İşte Herkül Geliyor'da çocukları sürükleyici bir maceraya çıkaran, ikinci kitabı 'Hera'nın Korkunç Tuzağı'nda onların hayal gücünü ateşleyen yazar Stella Tarakson, serinin 3'üncü kitabında ise çocukları heyecan dolu, bir o kadar da öğretici yeni bir maceraya sürüklüyor. Stella Tarakson, cesur çocuk 'Cem'in taşa dönüşen insanlara yardım etmek için yeniden Antik Yunan'a gitmesiyle başlayan, arkadaşı Zoe'yle birlikte altın postun peşine düşmesiyle devam eden olaylar zincirini ustalık gerektiren bir akıcılıkla ve çocuklara uygun mizah diliyle işliyor.

8 yaş üstü çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir dille yazılan kitap, içerisindeki siyah- beyaz çizimlerle çocukların hayal dünyasını esir almadan, hayal güçlerini zenginleştiriyor. Cesur çocuk Cem'in başına gelenler karşısında cesaretini yitirmeden, arkadaşlarıyla birlikte oldukça cesur adımlar atması karşısında çocuklar, kendilerine güvenmeyi öğreniyorlar.