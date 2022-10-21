Kazı çalışması yürütülen bölgenin tarihi açıdan önemli olduğunu aktaran Ersoy, "St. Pierre Kilisesi, Habib-i Neccar Dağı etekleri ve Asi Nehri'ne kadar olan bölge Antiocheia'nın yerleşim sahasıdır. Antiocheia milattan önce 300'lerde 1. Seleukos tarafından kuruluyor, daha sonra Roma, Bizans ve Osmanlı'ya kadar bu bölge yerleşim görüyor" diye konuştu.