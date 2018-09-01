Antofagasta - Palestino maçı öncesi rakamlar

Antofagasta ve Palestino, 02 Eylül 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Antofagasta 37 puanla 4. sırada, Palestino 22 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Antofagasta, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Palestino, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 737 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Antofagasta kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Palestino sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Antofagasta önceki hafta Deportes Temuco mücadelesinde 1-0 yenildi.

Palestino ise Universidad Concepcion maçında 1-1 berabere kaldı.

Antofagasta, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 11 gol yedi.

Palestino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Palestino, 14 gol atarken 18 gol yedi.

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