Antofagasta - Union La Calera düellosu

Antofagasta ve Union La Calera, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Antofagasta 36 puanla 4. sırada, Union La Calera 36 puanla 3. sırada bulunuyor. Antofagasta son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Union La Calera, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 419 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Antofagasta kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Union La Calera sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Antofagasta önceki hafta San Luis De Quillota mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Union La Calera, Deportes Iquique karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Antofagasta, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 9 gol yedi.

Union La Calera ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union La Calera, 15 gol atarken 8 gol yedi.

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