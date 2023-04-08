Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Antonio Lizana, CRR'de konser verdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Antonio Lizana, CRR'de konser verdi

Saksafon ve Flamenko vokalini tek vücutta buluşturan, caz ile flamenko arasında köprü kuran Antonio Lizana, sanatseverlerle buluştu

Antonio Lizana, CRR'de konser verdi - Magazin haberleri
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki konsere müzikseverlerler ilgi gösterdi.

Konser öncesinde konuşan Antonio Lizana, "İstanbul'da olduğum ve konser vereceğim için çok mutluyum. Yeni projemi de buraya getirdim ve burada sergileyeceğiz. Cazın flamenko dansıyla harmanlandığı çok özel bir performans sunacağız" dedi.

"TARZI ÇOK ETKİLEYİCİ"

Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini, yabancılık çekmediğini ifade eden Lizana, Türk müzisyenler arasında Ömer Faruk Tekbilek'i çok beğendiğini ve tarzının etkileyici olduğunu söyledi.

Lizana, Akdeniz müziğinin benzerlikleri olduğuna da dikkati çekerek, "İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor olmaktan çok mutluyum. Türk müziğini etkileyici buluyorum. Çok önemli müzisyenleriniz var. İstanbul'dan sonra Paris ve Senegal'de de konserler vereceğim. Müzik bizim yollarımızı birbirine bağlayan bir sanat dalı. Geleneksel müziklerimizin de birbirlerinden etkilendiğini çok rahat söyleyebiliriz. Burada gerçekten kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Entrümantist ve vokalistliğinin yanı sıra yazdığı şarkı sözleriyle de adından söz ettiren sanatçıya konserinde, vokal ve danslarıyla Mawi de Cádiz ve Ana Salazar eşlik etti.

ANTONIA LIZANA HAKKINDA

Henüz 10 yaşında San Fernando konservatuarına başlayan Lizana, klasik müzik eğitiminden sonra caz eğitimi aldı.

İspanya'nın önemli müzik okullarından biri olan Musikene'den mezun olan sanatçı, saksafon ve vokali birleştiren ilk sanatçılardan biri olarak ismini duyurdu.

Marcus Miller, Chano Dominguez, Jorge Drexler, Jose Merce, Chambao, Jorge Pardo, Alejandro Sanz gibi dünyaca ünlü sanatçılarla da çalışma fırsatı bulan Antonio Lizana, hem çok iyi bir saksofoncu hem de çok iyi bir şarkıcı olarak kendisini kanıtladı.

Fotoğraflar: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cem Adrian’dan 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı' - Magazin haberleri
MÜZİK Cem Adrian’dan 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı'
CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı - Magazin haberleri
MÜZİK CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı
Dünyaca ünlü grup 'I Musici'den Ankara'da konser - Magazin haberleri
MÜZİK Dünyaca ünlü gruptan konser
Edis turnelere başlıyor - Magazin haberleri
MÜZİK Edis turnelere başlıyor
Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli - Magazin haberleri
MÜZİK Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli
Emre Aydın'dan yeni şarkı - Magazin haberleri
MÜZİK Emre Aydın'dan yeni şarkı
Bahadır Tatlıöz'den 'Bedende Ruh Yokken' - Magazin haberleri
MÜZİK 'Bedende Ruh Yokken' yayında
Talha Karcı ile Didem Ruhi evlendi - Magazin haberleri
MÜZİK Oyuncu çift evlendi
Fazıl Say, 5 Nisan'da konser verecek - Magazin haberleri
MÜZİK Fazıl Say, 5 Nisan'da konser verecek
Güliz Ayla'dan sürpriz - Magazin haberleri
MÜZİK Güliz Ayla'dan sürpriz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.