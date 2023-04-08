Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini, yabancılık çekmediğini ifade eden Lizana, Türk müzisyenler arasında Ömer Faruk Tekbilek'i çok beğendiğini ve tarzının etkileyici olduğunu söyledi.

Konser öncesinde konuşan Antonio Lizana, "İstanbul'da olduğum ve konser vereceğim için çok mutluyum. Yeni projemi de buraya getirdim ve burada sergileyeceğiz. Cazın flamenko dansıyla harmanlandığı çok özel bir performans sunacağız" dedi.

Lizana, Akdeniz müziğinin benzerlikleri olduğuna da dikkati çekerek, "İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor olmaktan çok mutluyum. Türk müziğini etkileyici buluyorum. Çok önemli müzisyenleriniz var. İstanbul'dan sonra Paris ve Senegal'de de konserler vereceğim. Müzik bizim yollarımızı birbirine bağlayan bir sanat dalı. Geleneksel müziklerimizin de birbirlerinden etkilendiğini çok rahat söyleyebiliriz. Burada gerçekten kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Entrümantist ve vokalistliğinin yanı sıra yazdığı şarkı sözleriyle de adından söz ettiren sanatçıya konserinde, vokal ve danslarıyla Mawi de Cádiz ve Ana Salazar eşlik etti.

ANTONIA LIZANA HAKKINDA

Henüz 10 yaşında San Fernando konservatuarına başlayan Lizana, klasik müzik eğitiminden sonra caz eğitimi aldı.

İspanya'nın önemli müzik okullarından biri olan Musikene'den mezun olan sanatçı, saksafon ve vokali birleştiren ilk sanatçılardan biri olarak ismini duyurdu.

Marcus Miller, Chano Dominguez, Jorge Drexler, Jose Merce, Chambao, Jorge Pardo, Alejandro Sanz gibi dünyaca ünlü sanatçılarla da çalışma fırsatı bulan Antonio Lizana, hem çok iyi bir saksofoncu hem de çok iyi bir şarkıcı olarak kendisini kanıtladı.

Fotoğraflar: AA

