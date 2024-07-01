Antonio Sabato Jr: Trump'ı desteklemem Hollywood kariyerimi bitirdi

Bir zamanların popüler TV yıldızı ve modeli Antonio Sabato Jr., Donald Trump'ın ilk başkanlık kampanyasını desteklediği için Hollywood'dan nasıl 'kara listeye alındığını' açıkladı.

Siyasi tercihi nedeniyle kariyerinin bittiğini söyleyen Sabato Jr. bir geri dönüş planladığını ama bu sefer boks ringinde olacağını söyledi.

'Melrose Place' ve 'General Hospital' dizilerinin yıldızı, sözleşme imzaladığını ve Floyd Mayweather veya Conor McGregor gibi profesyonel dövüşçülere karşı ringe çıkmayı umduğunu açıkladı.