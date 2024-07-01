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        Haberler Dünyadan Antonio Sabato Jr: Trump'ı desteklemem Hollywood kariyerimi bitirdi - magazin haberleri

        Antonio Sabato Jr: Trump'ı desteklemem Hollywood kariyerimi bitirdi

        Donald Trump'ın 2016'daki başkanlık yarışında ona açıkça destek veren ve rakibi Barack Obama hakkındaki sözleriyle tepki çeken oyuncu Antonio Sabato Jr, Hollywood'dan aforoz edildiğini söyledi. Sabato, yıllar sonra yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor ama bu defa boksör olarak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:35
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        Bir zamanların popüler TV yıldızı ve modeli Antonio Sabato Jr., Donald Trump'ın ilk başkanlık kampanyasını desteklediği için Hollywood'dan nasıl 'kara listeye alındığını' açıkladı.

        Siyasi tercihi nedeniyle kariyerinin bittiğini söyleyen Sabato Jr. bir geri dönüş planladığını ama bu sefer boks ringinde olacağını söyledi.

        'Melrose Place' ve 'General Hospital' dizilerinin yıldızı, sözleşme imzaladığını ve Floyd Mayweather veya Conor McGregor gibi profesyonel dövüşçülere karşı ringe çıkmayı umduğunu açıkladı.

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        SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        52 yaşındaki oyuncu, Trump'ın ilk kampanyasını destekledikten sonra 'Hollywood seçkinleri' tarafından dışlandığını söyledi. Sabato, 2016 yılında Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi'nde yaptığı tartışmalı konuşmanın ardından, Barack Obama'nın Hıristiyan değil, bir Müslüman olarak 'kötü tarafta' yer aldığını söylemesiyle büyük tepki çekmişti.

        Sabato, kongredeki konuşmasının hemen ardından ajansları ile anlaşmalarının bittiğini, gelecek projelerinin iptal edildiğini söyledi.

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        Oyuncu, "Ülkemizdeki önemli kilit noktalar konusunda Hollywood'un gücüyle aynı fikirde değilseniz, durum çok tehlikeli olabilir. Sanırım hayatım boyunca bu böyle olacak. Ama benimle aynı fikirde olsanız da olmasanız da, zorbaya karşı duran birine biraz saygı duymalısınız" ifadesini kullandı.

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        Sabato, sadece Trump'ı desteklemekle kalmamış, aynı zamanda siyasette şansını da denemişti. Oyuncu, 2018'de California'daki 26. bölge kongre koltuğu için görevdeki Demokrat Senatör Julia Brownley'e karşı yarışmıştı.

        #Donald Trump
        #Hollywood
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