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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Antony: Jose Mourinho efsanevi bir teknik direktör - Futbol Haberleri

        Antony: Jose Mourinho efsanevi bir teknik direktör

        Manchester United'ın yıldız ismi Antony, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:55
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        "Mourinho efsanevi bir teknik direktör"
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        Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Turnuvayı ve hedeflerini anlatan Antony, "Avrupa Ligi, bizim için çok önemli. Hedeflerimizi biliyoruz. Sadece Avrupa Ligi değil, diğer kulvarlarda da büyük hedeflerimiz var. Manchester United dev bir kulüp ve tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Şüphe yok ki, burada olduğum 2 yılda 2 kupa kazandık ama daha fazla kupa bekliyordum aslında. Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmak hayalimizdi. Her zaman büyük kupalar için mücadele etmek istiyoruz." dedi.

        Brezilyalı oyuncu, "Manchester United çocukken hayalini kurduğunuz bir kulüptür, formasını giymek gururdur. Bu kulübün formasını giymek çok büyük fedakarlıklar yaptım. Bu fedakarlıkları unutmadığım için bu formayı kolay kolay bırakmam." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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        "F.BAHÇE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

        Fenerbahçe maçıyla ilgili gelen soruya Antony, "Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız. Çalışırsak, konsantre olursak, sahada doğru işleri yaparsak ancak bu şekilde Fenerbahçe maçından istediğimiz sonucu alabiliriz." cevabını verdi.

        "FRED VE TADIC İLE KONUŞACAĞIM"

        Manchester United'dan eski takım arkadaşı Fred ile ilgili gelen soruya Antony, "Fred muhteşem bir oyuncu ve muhteşem bir karakter. Onunla maçtan önce sohbet edeceğim. Ayrıca Dusan Tadic ile de konuşacağım. Fred ve Tadic muhteşem oyunculardır." cevabını verdi.

        "MOURINHO, EFSANEVİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

        Manchester United'ın eski teknik direktörü Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalıştığının hatırlatılması üzerine Antony, "Jose Mourinho, kesinlikle efsanevi bir teknik direktör. Çok büyük saygıyı hak ediyor. Bazı muhteşem kulüpleri çalıştırdı ve Fenerbahçe de böyle bir kulüp. Gayet iyi iş çıkarıyorlar. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmalı ve maçta muhteşem bir performans sergilemeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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