Antony: Jose Mourinho efsanevi bir teknik direktör

Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Turnuvayı ve hedeflerini anlatan Antony, "Avrupa Ligi, bizim için çok önemli. Hedeflerimizi biliyoruz. Sadece Avrupa Ligi değil, diğer kulvarlarda da büyük hedeflerimiz var. Manchester United dev bir kulüp ve tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Şüphe yok ki, burada olduğum 2 yılda 2 kupa kazandık ama daha fazla kupa bekliyordum aslında. Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmak hayalimizdi. Her zaman büyük kupalar için mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Brezilyalı oyuncu, "Manchester United çocukken hayalini kurduğunuz bir kulüptür, formasını giymek gururdur. Bu kulübün formasını giymek çok büyük fedakarlıklar yaptım. Bu fedakarlıkları unutmadığım için bu formayı kolay kolay bırakmam." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

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