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        Haberler Yaşam Antrenmanların neşe kaynağı: Karate Cat

        Antrenmanların neşe kaynağı: Karate Cat

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan Gönüllü Pati projesi kapsamında Düzce'de Cumayeri Gençlik Merkezi tarafından barınaktan sahiplenilen kedi, karate kursu öğrencilerinin neşe kaynağı haline geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:15
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        Çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Cumayeri Gençlik Merkezi tarafından yaklaşık 1 yıl önce barınaktan 4 kedi yavrusu sahiplenildi.

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        Merkezde bakımları üstlenilen ve kısa sürede yeni ortamlarına alışan yavrulardan biri, karate kursu için gelen çocuklara eşlik etmeye başladı.

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        'Karate Cat' ismi verilen ve sevimli hareketleriyle dikkati çeken kedi, karate antrenmanlarına renk katıyor.

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        Merkez çalışanlarının ve sporcuların adeta maskotu haline gelen kedi, antrenmanlarda salonda dolaşarak çocuklar tarafından seviliyor.

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        "MERKEZİN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

        Karate antrenörü Hüsnü Şentürk, kedinin çocuklarla kaynaştığını ve merkezin bir parçası haline geldiğini söyledi.

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        Kedinin yaklaşık 1 yıldır merkezde bulunduğunu dile getiren Şentürk, "Genellikle küçük yaş grubu çocukların antrenmanlarına ilgi gösteriyor. Antrenmanlarda araya kaynıyor ve dahil oluyor. Biz antrenman yaparken sesleri duyup antrenmana katıldı. Çocuklar da sevdi. Devamlı antrenmanlara girip çıkıyor" diye konuştu.

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        Şentürk, kediye Karate Cat ismini verdiklerini belirterek, "Çocuklar Karate Cat ile mutlular. Antrenmanlarımız onun sayesinde neşeli geçiyor. Çocuklarımıza çok alıştı, onlar da kediye" dedi.

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        Karate kursuna katılan çocuklar da hayvanları çok sevdiklerini ifade ederek, kedinin antrenmanlara katılmasından çok mutlu olduklarını kaydetti.

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        #Karate Cat
        #düzce
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