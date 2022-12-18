İHA

Antalya'da, bir futbol okulunda öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen antrenör S.A. tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Manavgat ilçesinde birçok futbol okulunda antrenör olarak görev yaptığı öğrenilen S.A., iddiaya göre son çalıştığı okulda bir sporcusunun telefonuna "cinsel içerikli" mesajlar attı. 14 yaşındaki sporcu, cevap vermemesine rağmen rahatsız olduğu mesajların devam etmesi üzerine durumu ailesine anlattı.

Ailenin telefondaki mesajlarla birlikte jandarmayı şikâyetinin ardından S.A. gözaltına alındı. Daha önce çalıştığı birçok spor okulundan da benzeri suçlamalar yüzünden gönderildiği ileri sürülen ve bazı ailelerin şikâyeti üzerine mahkemelik olduğu iddia edilen S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.