Antwerp - Cercle Brugge sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig A maçında Antwerp ile Cercle Brugge, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Antwerp 8 puanla 6. sırada, Cercle Brugge 8 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Antwerp, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cercle Brugge son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 419 kodlu maçı oynayanlar; Antwerp galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Cercle Brugge galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Antwerp önceki hafta Lommel United mücadelesinde 2-4 kazandı.

Cercle Brugge ise SV Roeselare maçında 3-1 yenildi.

Antwerp, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Antwerp, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Cercle Brugge, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cercle Brugge 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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