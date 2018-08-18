Antwerp - Club Brugge karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A maçında Antwerp ile Club Brugge, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. 7 puanlı Antwerp 4. sırada bulunuyor, Club Brugge 9 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Club Brugge son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 514 kodlu maçı oynayanlar; Antwerp galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Club Brugge galibiyet oranı 1.85. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Antwerp son hafta oynanan Anderlecht maçında 2-1 yenildi.

Club Brugge ise St Truiden karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Antwerp, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Antwerp, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Club Brugge ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Club Brugge, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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