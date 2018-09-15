Antwerp - Zulte Waregem maçı heyecanı

Belçika 1.Lig A maçında Antwerp ile Zulte Waregem, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Antwerp 12 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Zulte Waregem 5 puanda ve 12. sırada. Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Zulte Waregem son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 708 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Antwerp kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Zulte Waregem sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Antwerp son haftadaki Anderlecht müsabasında 2-1 yenildi.

Zulte Waregem ise Lokeren maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Antwerp, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Zulte Waregem, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Zulte Waregem, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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