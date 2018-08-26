Anyang - Gwangju maçı heyecanı

Anyang ve Gwangju, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. Anyang 23 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Gwangju 34 puanda ve 5. sırada. Anyang, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gwangju, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 736. İddaa'da Anyang kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gwangju kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Anyang son haftadaki Suwon City müsabasında 3-0 yenildi.

Gwangju ise Seoul E-Land karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Anyang, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Anyang, kendi sahasında 15 gol attı, 18 gol yedi.

Gwangju, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gwangju, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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