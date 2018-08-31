Anyang - Korean Police maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 maçında Anyang ile Korean Police, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 24 puanlı Anyang 9. sırada bulunuyor, Korean Police 47 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Anyang, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Korean Police, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 303. İddaa'da Anyang kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Korean Police kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Anyang son haftadaki Gwangju müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Korean Police ise Seoul E-Land maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Anyang, 15 gol attı ve 18 gol yedi.

Korean Police, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Korean Police, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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