Anyang - Seongnam rakamlar

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Anyang, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Seongnam takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. 30 puanlı Anyang 8. sırada bulunuyor, Seongnam 50 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Anyang, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Seongnam, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 297. İddaa'da Anyang kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Seongnam kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Anyang son hafta oynanan Bucheon 1995 maçında 3-1 kazandı.

Seongnam ise Korean Police karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Anyang, 21 gol attı ve 19 gol yedi.

Seongnam, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Seongnam, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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