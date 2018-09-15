Anzhi - Krasnodar maç önü

Rusya Premier Lig maçında Anzhi ile Krasnodar, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. 3 puanlı Anzhi 16. sırada bulunuyor, Krasnodar 10 puana sahip ve 5. sırada. Anzhi, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Krasnodar, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 629. İddaa'da Anzhi kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Krasnodar kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Anzhi önceki hafta CSKA Moscow mücadelesinde 2-1 yenildi.

Krasnodar ise Rubin Kazan karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Anzhi, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Krasnodar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Krasnodar, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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