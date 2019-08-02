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AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 AÖF 3 ders soru ve cevapları

2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Peki 2019 AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF 3 ders soru ve cevapları...

AÖF

Açık Öğretim Fakültesi 3 ders sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Şimdi gözler 2019 AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki 2019 AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF 3 ders soru ve cevapları...

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF üç ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi verilmedi. Ancak, her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına girmeyen veya giremeyen öğrenciler için mezeret sınavı yapılmayacağı duyuruldu.

AÖF 3 DERS SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2019 AÖF üç ders sınavının soru ve cevapları yayımlandı. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin ekampüs sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle soru ve cevaplara ulaşabilecekler.

AÖF 3 DERS SINAVI SORU VE CEVAPLARI

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, sınavların açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde sınav sonucuna itiraz edebilirler. Üç iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI VAR MI?

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur. 

AÖF SINAVI GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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