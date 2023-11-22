AÖF Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖF Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

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AÖF güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. 9-10 Aralık tarihinde üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim Fakültesi vizeleri, yüz yüze okul ortamında gerçekleşecek. Vizeler için çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" İşte AÖF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih...