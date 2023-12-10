AÖF soru cevapları yayınlandı mı? AÖF ara sınavları sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yarıyıl ara sınavları gün itibariyle sona erdi. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavlara ilişkin öğrenciler; AÖF soru cevapları yayınlandı mı ve AÖF ara sınav sonuçları ne zaman duyurulacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, söz konusu duruma ilişkin bilgiler ve AÖF sınav değerlendirmesi hakkında detaylar...
2023-2024 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yarıyıl ara sınavları sona eriyor. Yurdun dört bir yanından onlarca öğrencinin iştirak ettiği AÖF ara sınavları ile ilgili olarak; AÖF soru cevapları ve sonuç tarihlerine dair tüm bilgileri derledik!
AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.
Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.