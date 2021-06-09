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AÖF bahar dönemi sınav sonuçları 2021! AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 29 Mayıs'ta başlayan final sınavları 7 Haziran'da sona erdi. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi mi?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları 2021! AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 29-31 Mayıs tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 5-7 Haziran tarihleri arasında ise 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları gerçekleşti. Peki, AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;

Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

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