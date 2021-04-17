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AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları sınava giren Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sınavlar geçtiğimiz hafta sona ermişti. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları en zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise bugün başladı ve 19 Nisan tarihinde sona erecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online sınavları 19 Nisan'da sona erecek. Güz dönemi final sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav sonuçları sınavların sona erdiği tarihten itibaren 4-5 gün sonra erişime açılmıştı. Bahar Dönemi ara sınavların da 19 Nisan tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması ön görülüyor.

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