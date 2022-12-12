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AÖF vize sınavı soru ve cevapları bekleniyor!

AÖF vize sınavlarının gerçekleştirilmesiyle gözler sonuçların ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarihe çevrildi. Puan hesaplaması yapmak isteyen binlerce öğrenci AÖF soru ve cevaplarının yayınlanması bekliyor. İşte merak edilenler...

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  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF ara vize sınav soruları ve cevapları görüntüleme

    10 - 11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte AÖF sınav soru ve cevap anahtarına dair araştırılan güncel bilgiler...
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF ara vize sınav soruları ve cevapları görüntüleme

    AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI? 

    AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. Cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF ara vize sınav soruları ve cevapları görüntüleme

    AÖF VİZE SINAVLARI TAMAMLANDI!

    AÖF güz dönemi ara sınavlarında ilk oturum 10 Aralık ikinci oturum ise 11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlendi. 
  • AÖF CEVAP ANAHTARI: 2022 AÖF soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF ara vize sınav soruları ve cevapları görüntüleme

    AÖF SINAV TARİHLERİ

    Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022

    Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

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