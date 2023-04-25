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AÖF final sınav tarihleri: 2023 AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ardından gözler final sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağına çevrilmiş durumda. Konuya dair en çok araştırılan 2023 AÖF final sınavları ne zaman ve online mı yüz yüze mi yapılacak sorularının cevaplarını derledik!

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  • AÖF final sınav tarihleri: 2023 AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için artık geri sayım başladı. Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri nedeniyle sınav tarihleri değişen AÖF sınavlarının vizlerinin ardından final sınavlarına dair tüm bilgileri bir araya getirdik.
  • AÖF final sınav tarihleri: 2023 AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    AÖF bahar dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

    Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.  
  • AÖF final sınav tarihleri: 2023 AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖF ara sınavlarının online olarak yapılması nedeniyle final sınavlarının da bu şekilde yapılması bekleniyor.
  • AÖF final sınav tarihleri: 2023 AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınavları için giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

    Söz konusu belgeler yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
  • AÖF final sınav tarihleri: 2023 AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

    AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; 

    "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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