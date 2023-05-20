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AÖF final sınavları için geri sayım! AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF final sınavları için geri sayım devam ediyor. Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 bahar dönemi final sınavı tarihlerini duyurdu. Öğrenciler tarafından yakından takip edilen sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin sorgulamalar duyuru sonrasında yoğunlaştı. İşte 2023 AÖF final sınav tarihleri ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

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  • AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı olacak?

    Binlerce öğrenci AÖF bahar dönemi final sınavları ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor.  Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuruda 2023 AÖF sınav takvimi ile birlikte AÖF final sınavlarının yapılacağı tarihleri de açıkladı. Peki, AÖF sınavları online mı yoksa yüz yüze mı yapılacak? İşte merak edilenler...
  • AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı olacak?

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı olacak?

    AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

    AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı olacak?

    ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

    AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara "aof.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı olacak?

    AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

    Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı olacak?

    Açıköğretim Fakültesinde YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürmektedir.
  • AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF final sınavları ne zaman, nasıl yapılacak ve online mı olacak?

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşten yukarı olması gerekmektedir. 

    Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'te yapılacak. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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