AÖF bahar dönemi final sınavları ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Anadolu Üniversitesi yaptığı duyuruda 2023 AÖF sınav takvimi ile birlikte AÖF final sınavlarının yapılacağı tarihleri de açıkladı. Peki, AÖF sınavları online mı yoksa yüz yüze mı yapılacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...