Haberler Gündem AÖF final ssınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 20-21 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğreciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Güz dönemi final sınavı sonuçları 'anadolu.edu.tr' adresi üzerinden erişime sunulacak. İşte 2024 AÖF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 08:43 Güncelleme: 25.01.2024 - 08:43 facebook

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AÖF güz dönemi finalleri 20-21 Ocak tarihleri arasında yüz yüze olarak uygulandı. 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceği sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Peki, "AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sonucu sorgulama ekranı...

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AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Net tarihin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.