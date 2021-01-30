AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınav sonuçları erişime açıldı. İşte 2020 AÖF sınavına dair detaylar...
— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) January 30, 2021
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara https://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsin." denildi
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