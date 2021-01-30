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AÖF güz dönemi sınavı sonuçları için TIKLA! Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav sonuçları sorgulama

AÖF güz dönemi sınavı sonuçları açıklandı. AÖF dönem sonu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama...

AÖF güz dönemi sınavı sonuçları için TIKLA! Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav sonuçları sorgulama

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde yer alıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen AÖF güz dönemi sınav sonuçları erişime açıldı. İşte 2020 AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara https://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsin." denildi

AÖF SONUÇLARINI SORGULAYIN

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