Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online dersler başlıyor. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 Akademik yılı için kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim'de sona erdi. İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF CANLI DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF canlı derslerin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla canlı derslerin bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu.

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) October 18, 2021

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.