Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır açıklamasında bulundular. Güz dönemi ara sınavları online olarak gerçekleştirilecek olup, dönem sonu sınavları için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖF güz dönemi ara sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek.

ONLINE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her sınav için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakıp onaylayarak bir sonraki soruya geçebilirsiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz her soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.