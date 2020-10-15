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AÖF kayıt işlemleri uzatıldı! AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi (AÜ),açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt işlemleri ile ilgili detaylar...

AÖF kayıt işlemleri uzatıldı! AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi (AÜ),tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1. Derslerini seç.
2. Ücretini öde.
3. Otomasyondan kaydını kontrol et.
4. Ders kitapların e-Kampüs’te.

2020 GÜZ DÖNEMİ AÖF PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt işlemleri için internet bankacılığı ya da ATM kullanılabilmektedir.
1- ATM'den para yatırmak için Ziraat Bankası ATM'lerinden ödeme işlemleri adımını seçmeniz gerekmektir.
2- Ödeme işlemlerinin ardından Eğitim/Sınav ödemeleri - Üniversite ödemeleri - Anlaşmalı Üniversite ödemeleri adımlarını izlemeniz gerekmektedir.
3- Çıkan ekrana ödeme yapacağınız üniversitenin il plaka kodunu giriyorsunuz.
4- Çıkan ekranda Anadolu Üniversitesi - Açık Öğretim adımlarını izleyerek T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarasını giriyorsunuz.

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