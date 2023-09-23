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        Haberler Gündem Eğitim AÖF KAYIT TARİHİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF ders seçimi başladı mı?

        AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF ders seçimi başladı mı?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimleri ile ilgili olarak araştırmalar iyice başlamış durumda. Eğitimlerini sürdüren binlerce öğrencinin oldukça merak ettiği konuya ilişkin en çok merak edilen; AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak ve ders seçimi başladı mı gibi soruların yanıtların dair tüm bilgileri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 22:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 22:39
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme dönemi ve ders seçimi için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrencinin eğitim gördüğü AÖF ile ilgili olarak; kayıt yenileme ne zaman başlıyor ve ders seçimi başladı mı, nasıl yapılacak soruları hakkında tüm bilgileri derledik!

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        AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı.

        AÖF, İkstisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri: 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

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        Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

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        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.

        Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

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        AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

        Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.

        2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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