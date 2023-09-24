AÖF KAYIT TARİHİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF ders seçimi başladı mı ve ne zaman başlıyor?

AÖF KAYIT TARİHİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF ders seçimi başladı mı ve ne zaman başlıyor?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme dönemi ve ders seçimi için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrencinin eğitim gördüğü AÖF ile ilgili olarak; kayıt yenileme ne zaman başlıyor ve ders seçimi başladı mı, nasıl yapılacak soruları hakkında tüm bilgileri derledik!