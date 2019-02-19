AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından sıkça merak edilenler arasında yerini aldı. Kayıt işlemini yapmayan öğrencinin eğitim durumunun sonlanacağı AÖF kayıt yenileme ile ilgili detaylar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasında yer aldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrenciler AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemini internet sitesinden veta AÖF büroları üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Öncelikle yapmanız gereken AÖF öğrenci otomasyonuna giriş yaparak ders seçimi yapmanız gerekiyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız),Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN 2019?

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

22 Şubat 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından, 0850 200 46 10 ya da 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz.”