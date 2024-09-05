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        AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihi

        Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihleri gündeme geliyor. Açıktan üniversite bitirmek isteyenler AÖF kayıtlarını merak ediyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:44
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        AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

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        2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

        Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

        Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

        3

        2024-2025 AÖF SINAV TARİHLERİ

        Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

        Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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        KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

        Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

        Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

        Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

        GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

        Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

        Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

        GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

        Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

        GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

        Güz Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 07 Ekim 2024- 19 Ocak 2025 (15 Hafta)

        Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri: 10 Şubat 2025- 25 Mayıs 2025 (15 Hafta)

        Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri: 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)

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