AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? Sorusu Anadolu Üniversitesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler tarafından sıkça sorgulanıyor. AÖF internet sitesinden merak edilenleri cevapladı. Ayrıntılar haberimizde...

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, İktisat ve İşletme öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak. İnternet üzerinden yapılacak kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim 2019 Cuma.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? 2019

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI