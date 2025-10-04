AÖF kayıt yenileme tarihleri 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, kayıt tarihlerinin belli olmasının ardından, kayıtların nasıl yapılacağını ve kayıt ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki "AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?" İşte AÖF 2025-2026 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme takvimi...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme süreci başlıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Fakültesi internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte AÖF kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.