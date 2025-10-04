Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF kayıt yenileme tarihleri 2025-2026: AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak, kayıt yenileme ücreti ne kadar?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

        Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, kayıt tarihlerinin belli olmasının ardından, kayıtların nasıl yapılacağını ve kayıt ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki "AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?" İşte AÖF 2025-2026 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 20:44 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme süreci başlıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Fakültesi internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte AÖF kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        2

        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

        AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

        Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?