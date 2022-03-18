Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve AÖF sınav giriş belgeleri gündem oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi ara sınav tarihleiri sene başında açıklanmıştı. İşte AÖF öğrencileri tarafından merakla beklenen sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri hakkında merak edilenler...