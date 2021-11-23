Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri sınav yerlerinin açıklanmasının ardından AÖF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını araştırıyor. İşte AÖF sınav yerleri hakkında...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz. 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ üzerinden e-Devlet hesabı ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyen adaylar e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

Sınav giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.